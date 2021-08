Aguinaldo Silva - divulgação

Aguinaldo Silvadivulgação

Publicado 28/08/2021 05:00

Na última quarta-feira (25), Aguinaldo Silva esteve no Rio. O autor, que está morando atualmente em Lisboa, onde tem dois restaurantes e uma loja de sapatos de luxo, veio ao Brasil para uma audiência com Silvio Cerceau. O roteirista reivindica na Justiça a coautoria da sinopse e do primeiro capítulo da novela 'O Sétimo Guardião', da Globo.



Os dois são autores e réus no processo de desde 2017. A primeira audiência de conciliação aconteceu em 2018 e como não teve acordo, eles tiveram que se reencontrar no tribunal. A coluna soube que foram ouvidas testemunhas de ambas as partes na 6ª Vara Empresarial do Tribunal da Justiça no Rio. Os ânimos ficaram aflorados e teve barraco. Silvio Cerceau chamou o assessor de Aguinaldo de mentiroso e o autor acusou o ex-aluno de ter jogado a polêmica na mídia. O ex-funcionário da Globo chegou a chorar de raiva. A sentença ainda não saiu.