Arrascaeta e Camila BastianiReprodução

Publicado 28/08/2021 05:00

Chegou ao fim o casamento do meia rubro-negro Arrascaeta com a modelo Camila Bastini. Os dois estavam juntos desde 2013 e a coluna soube que a separação é bem recente e ainda mantida em segredo porque quase ninguém do clube sabe que a moça voltou para a casa dos pais no Uruguai. As poucas pessoas e mais próximas que estão por dentro do rompimento torcem e acreditam em uma reconciliação. “Eles estão separados, mas tudo pode acontecer porque existe uma relação forte entre as famílias”, contou uma pessoa próxima ao jogador.

A coluna procurou a assessoria do Flamengo e não obteve resposta até o fechamento desta nota.