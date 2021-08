Marcella Rica - Reprodução

Publicado 28/08/2021 05:00

Marcella Rica fez questão de divulgar as fotos e trechos de uma entrevista que ela deu para a revista Vogue, onde falou sobre os planos do casamento com Vitoria Strada, carreira, preconceito e sexualidade. Dona de uma produtora, a Rica Conteúdo Audiovisual, ela amou os clique ousadíssimos que fez para a matéria. Marcella aparece poderosa nua com bolsas de grifes cobrindo os seios e as partes íntimas.