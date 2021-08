Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 27/08/2021 22:07 | Atualizado 27/08/2021 22:13

Tiago Leifert apareceu emocionado nos stories do Instagram logo após a vitória de Paolla Oliveira na decisão da 'Super Dança dos Famosos', que foi gravada nesta sexta-feira (27). Para os seguidores, o apresentador revelou que chorou ao gravar a final do quadro. “Mantendo a tradição gravamos a final da Super Dança e é óbvio que eu chorei pra caramba né? Toda vez chora, toda vez chora, mas tem motivo também né”, começou o apresentador.

Em seguida, Tiago se despediu do camarim que usou durante o Domingão. “Estou aqui usando esse camarim pela última vez e a partir da semana que vem já começo a gravar o The Voice Brasil, que vai estrear em outubro, E falaram pra mim que preciso sair logo para instalarem a impressora do Luciano Huck”, disse.