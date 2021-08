Ticiana Villas Boas - Reprodução

Nasceu a filha de Ticiana Villas Boas . A apresentadora da Band compartilhou nesta sexta-feira (27) um registro do nascimento de sua primeira menina, Ana Flora, há dois dias. "Bem-vinda meu amor! Prazer, sou a Ana Flora, princesinha da família", começou a jornalista. Ela ainda deu mais detalhes da chegada de sua terceira herdeira. "Nasci com 3,100 muito esperta, forte e faminta! Já sou muito feliz e amada. Eu e a mamãe estamos ótimas e já estamos em casa descansando com meus irmãos, papai e família", contou Ticiana.

Ana Flora é a terceira filha Ticiana e o empresário Joesley Batista, com quem é casada desde 2011. Os dois já são pais de Joesley, de 6 anos, e Joaquim, de 2.