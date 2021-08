MC Carol - Reprodução/Instagram

MC CarolReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2021 11:22

Nesta sexta (27), MC Carol fez um desabafo no Twitter e levantou uma reflexão sobre as diferenças sociais. "Pago um preço muito alto por cantar put*ria, talvez se fosse uma mulher branca padrão, não pagaria um preço tão alto assim. Uma mulher preta cantando o que canto, tem que ter peito para viver numa sociedade machista e preconceituosa como a nossa", iniciou a funkeira fluminense.



Criada no Morro do Preventório, em Niterói, Carol também lembrou da época em que não tinha absorvente e tampouco sabonete para tomar banho. "Lavava a cabeça com sabão de roupa. Eu não tinha mais dignidade. Sinceramente sou muito grata por cantar put*ria, estar viva e livre", disse, agradecendo a Deus, ao universo, à sua equipe, ao pessoal que curte o seu trabalho e a quem a contrata. Por fim, mandou um "fod*-se o resto".