Publicado 27/08/2021 05:59

Marcos Mion gravou seu primeiro 'Caldeirão' na Globo. Orgulhoso do amigo, Boninho postou uma foto do apresentador no cenário do programa em suas redes sociais: "Primeiro dia de gravação! Foi divertido, especial e com uma final surpreendente", escreveu o Big Boss.

A estreia de Mion na Globo acontece no dia 4 de setembro.