Eliza Samudio e Joana MachadoReprodução

Publicado 27/08/2021 05:00 | Atualizado 27/08/2021 06:03

A Netflix já vinha tentando há um tempo fazer uma série sobre o crime da Elisa Samudio e não é que a plataforma de streaming começou a produção meio na surdina. O documentário sobre o assassinato da modelo e a condenação do goleiro Bruno está na fase de gravações e os produtores procuram famosas que namoraram com jogadores de futebol. Uma das mulheres na mira da equipe é Joana Machado, campeã de 'A Fazenda 4', em 2011, que embolsou R$ 2 milhões do reality da RecordTV. A personal trainer namorou Adriano, o Imperador, por dois anos, mas colocou um ponto final no relacionamento polêmico com brigas e confusões no início de 2009.