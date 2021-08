Mulher Melão - Reprodução

Publicado 27/08/2021 05:00

Um dia depois de dar uma entrevista revelando que está milionária por conta do Only Fans, Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, conversou com a coluna nesta quinta-feira (26) e falou sobre a sua rotina de trabalho para a plataforma de conteúdo adultos. "As pessoas acham que é fácil. Não é só ficar pelada. Tem que dar duro todos os dias, tem que trabalhar, criar, produzir, roteirizar e gravar vídeos bacanas com boa luz, imagens nítidas. Tem toda uma produção que eu gosto de fazer. Eu acordo e durmo pensando nos vídeos e ainda mantenho contato pela manhã e a noite com os meus fãs", disse Renata que se tornou a número da plataforma com 108 mil likes.

Durante uma entrevista ao programa Holofote, da rádio FM O Dia, Renata assumiu que os gringos adoram mulheres brasileiras e isso explica o número alto de estrangeiros no seu perfil. "Eu tenho que me virar para falar com os meu seguidores em inglês, espanhol, francês, alemão e outras línguas. Estou virando uma poliglota", brincou Melão, que nunca teve problema com a nudez. "Eu sempre gostei do nu artístico e nunca tive constrangimento ou preocupação. Eu construí essa imagem de sensual e de ousada", admitiu.

Renata ainda lembrou como começou e contou o motivo de ter entrado no Only Fans a pedido dos fãs. "Eu sempre gostei de ousar e comecei ousando no Carnaval. No meu primeiro desfile na Sapucaí, eu vim de topless e, na época, não era padrão as mulheres seminuas com os seios fartos. Vim com 500 ml e chamou a atenção na avenida. Depois, eu fiz várias revistas, vários ensaios sensuais e de repente não tinha mais. Os meus fãs me pediram para eu entrar na plataforma porque eles não queriam que eu sumisse", contou.