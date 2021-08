Deborah Albuquerque - Divulgação/Samuel Melim

Publicado 26/08/2021 20:08

Atriz e apresentadora, Deborah Albuquerque voltou a usar um chip, que é conhecido como implante da beleza e traz muitos benefícios para as mulheres. "Eu recoloquei porque me ajuda a cuidar não só da estética como também da saúde. Claro, em conjunto com boa alimentação e exercícios físicos. Dessa vez, eu coloquei mais testosterona e o meu médico foi meu marido, único que confio. Bom lembrar que ele não coloca em mulheres, eu sou uma exceção", revelou Deborah.