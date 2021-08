Pyong e Sammy - Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2021 10:34 | Atualizado 26/08/2021 10:47

Em busca da reconstrução de seu relacionamento com Cristo, Sammy viajou para um retiro, localizado em Minas Gerais, na quinta-feira passada (19). Até aí, tudo bem! O que chamou atenção de muitos foi o fato de seu ex-marido, Pyong Lee, um dos participantes do reality 'Ilha Record', também estar no local.

Após a divulgação da notícia, dada primeiramente pelo colunista Erlan Bastos, fui atrás da assessoria da influenciadora para buscar outras informações. Com exclusividade, eles disseram que as informações procedem, mas que "ambos chegaram separados, estão hospedados em quartos diferentes e cumprindo agendas de programação distintas". Por fim, que o bom relacionamento entre o ex-casal é por causa do filho Jake, de apenas um ano.