Pedro Manso - Reprodução

Pedro MansoReprodução

Publicado 26/08/2021 05:00

O humorista Pedro Manso resolveu deixar de vez Paty do Alferes, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Ele alega que vem sendo perseguido por parte da prefeitura do município. Dono de um pesque e pague com mais de 25 mil metros quadrados, o artista teve o almoço musical do último domingo (22) impedido por causa do crescimento dos casos de covid-19. No entanto, o comediante fez questão de ressaltar que segue as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS)."Por que não embargam bailes clandestinos, bares e restaurantes lotados sem distanciamento e eventos religiosos que não cumprem os protocolos de saúde?", questionou Manso, que já colocou a sua casa à venda.