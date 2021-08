MABBI - Reprodução

Publicado 26/08/2021 04:00

MABBI lança novo single da carreira, dessa vez apostando em um feat que promete. 'Bateu' é uma parceria com o musicista e influenciador digital, Caíque Gama. A canção pop chega às plataformas de digitais nas primeiras horas desta sexta-feira (3) e ao meio-dia, o clipe será lançado no canal do Youtube de MABBI.



'Bateu' traz uma batida pop em um mood dançante que vai deixar o gosto de conquista no ar. “Estou feliz demais com mais uma música sendo lançada. Tudo isso mostra o quanto não podemos desistir dos nossos sonhos, todos os dias é uma conquista pra mim! Agradeço muito ao Cáiq pela parceria e pela letra. 'Bateu' é mais um single que traz a minha verdade, o que gosto de cantar e oferecer ao meu público. A batida

da música não vai deixar ninguém parado, eu tenho certeza!", explica MABBI.

Caíque Gama falou também do trabalho e elogiou a parceira. " Foi um prazer participar desta faixa! A MABBI havia me procurado até então para produzir uma música dela, estávamos no estúdio e ela me fez o convite, já estava inspirado na onda da melodia e meu verso saiu super rápido. Eu fico muito feliz em poder fazer parte da vida de outros artistas também, afinal uma música pode ser ouvida por toda a eternidade.”, conta.