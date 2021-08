Marcius Melhem - Reprodução

25/08/2021

Através de um comunicado enviado à imprensa, o ator e ex-diretor de humor da Globo, Marcius Melhem, desmentiu a informação de que teria censurado a 'Piauí' por nova reportagem comprometedora a respeito das acusações de assédio a Dani Calabresa e a outras funcionárias da emissora.

"Meu pedido foi tão somente para que fosse apurado o vazamento de informações sigilosas e para que eu pudesse me defender com as provas que tenho. Não pedi segredo de justiça em nenhum processo. A 'Piauí', sim, pediu sobre um processo que movo contra a revista", começou dizendo.

Em outro trecho, enfatizou que luta por transparência e verdade e que, por ele, essa ação não teria segredo algum. "Seria aberta a qualquer jornalista. Mas sou obrigado a obedecer a Justiça, inclusive pelo sigilo pedido pela 'Piauí'. Assim que for possível, virei a público mostrar a verdade. 'Piauí', suponho, não publicará".

A nota do humorista foi uma resposta a uma publicação de João Batista Jr., repórter da 'Piauí'. Na tarde desta quarta (25), ele afirmou via Twitter que, desde o dia 12 de agosto, estão proibidos de mencionar os desdobramentos do caso.

