Edson e Viller SantosReprodução

Publicado 25/08/2021 20:47

A dupla sertaneja Edson e Hudson gravou uma música inédita com o cantor sertanejo Viller Santos. A canção é a primeira faixa de trabalho do DVD, 'Paciente de Boteco', que será no dia 1 de setembro. Os cantores ficaram surpresos com a divulgação sem autorização dos artistas