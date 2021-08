Silvye Alves - Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2021 10:39 | Atualizado 25/08/2021 13:31

Nesta quarta-feira (25), Silvye Alves, que está à frente do 'Cidade Alerta Goiás', da RecordTV, publicou uma mensagem de solidariedade à colega de emissora, Fernanda Arcanjo, que perdeu seu marido após batalha contra o câncer. "O amor só precisou de uma pausa para descansar, mas ele continua vivo em você. Que o Rodrigo seja abraçado e confortado pelo Senhor Jesus Cristo", escreveu Silvye no Instagram.



Vale ressaltar que, em fevereiro deste ano, Fernanda postou nas suas redes sociais sobre o momento difícil pelo qual estava passando. "Falo pouco da doença do meu marido, mas de vez em quando me sinto na obrigação de vir aqui e dizer que meu sorriso não é disfarce, é fé! Embora esteja tudo muito difícil, o nosso otimismo nos mantém de pé, no combate. A luta do Rodrigo tem sido duríssima, sem trégua, mas ele dá aula de resistência para todo mundo em volta. De todo jeito que apanha, levanta!", disse em um dos trechos do desabafo.