Ivete Sangalo e Marcelinho Carioca no 'The Masked Singer' - Globo/Kelly Fuzaro

Publicado 25/08/2021 06:06

A noite de terça-feira (24) foi surpreendente para quem assistiu o 'The Masked Singer'. O Coqueiro foi eliminado da disputa e teve que retirar a máscara. Por trás dela tinha ninguém menos do que Marcelinho Carioca! Após o programa, rolou um bate-papo com Camilla de Lucas, Mariana Santos, Thiago Fragoso e Marcelo Adnet.. O ex-jogador de futebol brincou sobre a cor do Coqueiro e a semelhança com uma "Palmeira". "Eu só fiquei meio assim preocupado porque estava com um negócio verde na cabeça, que é Palmeiras. O Coqueiro tem Mundial e o Palmeiras não tem (risos)", brincou.

O craque mostrou que é ligado no que rola na internet: "Eu me divirto muito. Nas redes sociais, todo mundo está perguntando 'cadê o Coqueiro' e brincando que ele deveria ser preto e branco", destacou o ídolo do Corinthians.