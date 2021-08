Izabella Rios - Reprodução

Izabella RiosReprodução

Publicado 25/08/2021 05:00

Ela é um mulherão. Irmã mais nova do cantor Rodolffo, da dupla com Israel, Izabella Reis assumiu a função de assessora especial do ex-BBB e, praticamente, acompanha o sertanejo nos compromissos profissionais como entrevistas e gravações em programas de televisão. Aos 26 anos, a empresária e dona de uma loja multimarcas em Goiânia, chama a atenção pela desenvoltura, simpatia e, claro, pela beleza já de alguns diretores. Não se assustem se daqui a pouco a gata apareça na telinha.