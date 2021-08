Erika Schneider - Reprodução

Publicado 25/08/2021 05:00

Ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider sabia que estava entre os reservas para entrar em 'A Fazenda 13' e levou um susto quando foi chamada às pressas fazer parte do elenco no reality da RecordTV. A coluna soube que a modelo já até assinou o contrato com a emissora. E tem mais: ela estava fazendo testes para o novo programa do Faustão na Band. Se ficar até o final do programa rural, previsto para dezembro, a bailarina perde a vaga no balé do seu ex-patrão.