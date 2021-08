Hana Khalil - Reprodução

Publicado 25/08/2021 04:32

Neta de libaneses, a influenciadora Hana Khalil tem se mostrado preocupada com atual cenário político do Afeganistão e, principalmente, com as questões ligadas às mulheres, após a retomada do Talibã ao poder. A ex-BBB e 'De Férias com Ex Celebs tem pensado como ajudar as afegãs. "A situação de lá é absurdamente devastadora: é permitido o apedrejamento por adultério, a proibição de meninas de mais de 12 anos irem à escola e terem acesso à educação. As mulheres também não podem andar desacompanhadas de homens, não podem descumprir nenhuma lei ou fugir, pois podem ser mutiladas ou terem alguns de seus membros amputados. É um absurdo. É preciso fazer algo por elas. Temos que pensar em ajudá-las", comentou a influenciadora.