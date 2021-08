Xamã - Reprodução

Publicado 24/08/2021 18:11

Xamã é o rapper com mais indicações ao MTV Miaw 2021 e o canal liberou, nesta segunda-feira (23), a lista dos indicados para a quarta edição do prêmio e o cantor tem sete indicações. Em 'Feat Nacional', por exemplo, ele aparece duas vezes pelas colaborações com Marília Mendonça ('Leão') e com Ludmilla e Dennis DJ ('Deixa de Onda'). O seu último álbum, 'Zodíaco', também concorre na categoria 'Álbum ou EP do Ano'.