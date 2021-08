Claudia Raia e Marcelo Medici - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 12:13

Quem acha que é só a gente que passa por certos apuros na vida é porque não viu o 'perrengue chique' pelo qual Marcelo Medici passou. O ator, que pode ser visto no humorístico 'Vai Que Cola', do Multishow, contou que, durante uma viagem internacional, acabou recebendo um pedido de Claudia Raia para comprar uma 'bolsa tipo essa', no caso, uma Hermès Birkin feita de pele de crocodilo, que custa uma fortuna.

A sorte de Medici, que retoma os trabalhos nos palcos, a partir de março de 2022, é que tudo não passava de uma pegadinha. Logo na sequência, a atriz enviou um áudio gargalhando e dizendo que era brincadeira, mas, como ele fez questão de ressaltar por meio do Twitter, "já estava tomando Whisky desde as 10 da manhã pensando em como ia desenrolar".