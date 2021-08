Aguinaldo Silva - Reprodução internet

Aguinaldo SilvaReprodução internet

Publicado 24/08/2021 10:25

Aguinaldo Silva também repercutiu a notícia de que Beyoncé se tornou, nesta terça-feira (23), a primeira negra e a quarta pessoa no mundo a usar o cobiçado diamante da Tiffany & Co de 128,54 quilates, encontrado na África do Sul em 1877. Com seu jeito despachado e sincero, opinou: "Pois é, mas, para mim, justiça social só quando qualquer mulher, independentemente da raça, idade, religião ou fama, puder usá-lo. Isso acontecerá algum dia? O que vocês acham?".

A partir daí, começaram as interações na publicação. Vale ressaltar que o autor de 'Império', que está sendo reapresentada no horário nobre da Globo, ainda fez uma comparação: "Joelly tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de três filhos, e nenhum pai para ajudar a criá-los. Fico aqui a imaginar o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário de Beyoncé". Por fim, o novelista fez um pedido: "Gente, vamos cair um pouco na real, tá legal?".