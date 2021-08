Fernando Vanucci - reprodução internet

O apresentador Fernando Vanucci, que faleceu em novembro do ano passado e deixou cinco filhos herdeiros, pode ter vivido os últimos dias de vida brigando por metade do dinheiro que envolvia a negociação de um imóvel. O médico Fernando Vanucci Braz - um dos filhos do famoso apresentador esportivo, que atualmente é o inventariante do espólio - resolveu acionar a Justiça e cobrar uma prestação de contas de Alessandra da Silva Terrazas, ex-mulher de Vanucci.

Após tomar conhecimento que os dois realizaram uma promessa de cessão de um apartamento, onde eram coproprietários e cada um possuía 50% dos direitos do bem, a parte do apresentador poderia ainda estar nas mãos de Alessandra.



De acordo com o processo, o inventariante quer saber se a ex-mulher, ao receber os valores diretamente em sua conta pessoal, ainda estaria com a parte do dinheiro que pertenceria ao jornalista, ou seja, 50% do valor do negócio, já que, após cederem os direitos do apartamento, ambos teriam recebido R$850.400,00 pagos em três parcelas (uma de R$400mil, outra de R$190 mil e a última de R$260.400,00).



De acordo com os documentos do processo, os herdeiros só tiveram conhecimento da transação após terem acesso à uma série de mensagens que foram trocadas entre o pai e Alessandra. O filho diz que o apresentador teria insistentemente cobrado a sua parte. Segundo informações do processo, Vanucci teria enviado a seguinte mensagem: "Cadê o dinheiro". Ela teria respondido que estava no banco (a entrada), que primeiro pagaria impostos.

Agora, os herdeiros pedem na Justiça uma prestação de contas, pois entendem que ela ficou 'na guarda dos recursos dele'. Alessandra ainda não se manifestou no processo e não apresentou defesa.