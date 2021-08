Ivete Sangalo - Globo/Fernanda Tiné

Ivete SangaloGlobo/Fernanda Tiné

Publicado 24/08/2021 05:00

Não foi só a chegada de Mion que levantou e sacudiu a poeira na Globo. A estreia de Ivete Sangalo no comando do 'The Masked Singer' fez a direção da emissora pensar em uma atração maior para a cantora aos sábados e cogitar outros nomes, até então improváveis, para reforçar o time de apresentadores. O ano de 2022 promete surpresas na grade de programação na empresa dos Marinho.