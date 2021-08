Agustin Fernandez, Damares Alves e Michelle Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 05:00 | Atualizado 24/08/2021 06:24

Essa colunista já pegou muita carona nessa vida, mas nunca uma carona tão chique quanto a de Agustin Fernandez, influencer e maquiador da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Não entendeu nada? Essa coluna explica. Na noite de sábado (21), foi programada uma festa surpresa para Agustin no Café Journal, em São Paulo. Entre as convidadas estavam Michelle Bolsonaro e Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Até aí… tudo bem!

Acontece que no dia seguinte à festa, a primeira-dama embarcou de volta para Brasília num avião da FAB – um Embraer ERJ145 da Força Aérea Brasileira - e adivinhem quem pegou carona no transporte? Isso mesmo, meu caros seis leitores! O maquiador Agustin Fernandez.



Para os leigos pode não ter nenhum problema, mas pela legislação vigente no país, esse tipo de carona é proibido. O decreto 4.244/2002, sobre voos da FAB, determina que a frota é 'somente' para transporte das seguintes autoridades: vice-presidente, ministros do Estado, chefes dos três Poderes e das Forças Armadas.



Agustin ainda postou stories se deliciando com um hambúrguer preparado pela primeira dama que o hospeda no Palácio da Alvorada. A coluna procurou a assessoria do maquiador, que não se pronunciou sobre o assunto.