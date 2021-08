Thainá Fernandes - Reprodução

24/08/2021

Mumuzinho anda espalhando que acredita e quer uma reconciliação com Thainá Fernandes, de quem se separou há pouco mais de um mês, mas a influenciadora já avisou aos mais próximos que não tem volta. Ela, inclusive, apagou todas as fotos do cantor em suas redes sociais e, segundo uma pessoa próxima do ex-casal confidenciou à coluna, Thainá não atende as ligações de Mumuzinho.



Pouco antes de anunciar o fim do casamento de quase dois anos, Thainá Fernandes esteve em um hospital para receber pontos em um dos supercílios. Na época, a assessoria de imprensa de Mumuzinho entrou em contato com a coluna e explicou que ela teria sofrido um acidente doméstico e que o problema não tinha nada a ver com a separação.