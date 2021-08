Jenny Miranda - Reprodução

Jenny MirandaReprodução

Publicado 24/08/2021 05:00

A influenciadora e filha da cantora Gretchen, Jenny Miranda está novamente solteira. Durou menos de um mês o namoro com o empresário Bruno Pinheiro, e um pássaro azul contou para esta colunista que o motivo do término foi o ciúme exagerado do moço. A mesma ave entregou também que o casal brigava até por causa dos elogios que Jenny recebia dos fãs. Fim de linha e os dois apagaram as fotos e não se seguem mais nas redes sociais.



Em março, Jenny anunciou a sua separação do jogador Artur Jesus, após cinco anos de casamento. Ela chegou a reatar com o pai do seu filho, Enrico, no mês seguinte, mas a reconciliação não deu certo. Vida que segue.