Titi Müller - Reprodução

Titi MüllerReprodução

Publicado 24/08/2021 05:00

Nada como curar a dor de uma separação trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Recém-separada do músico Tomás Bertoni, da banda Scalene, Titi Müller está de volta com mais uma temporada de 'Anota Aí. A atração estreia dia 27 de agosto no Multishow, às 18h, e, desta vez, a jornalista apostou nos famoso roteiros 'bate e volta' com opções de lugares próximos aos grandes centros urbanos do Sudeste e do Nordeste do país.



Titi, que já tinha revelado que sua separação aconteceu por falta de libido do casal, avisou que está louca para transar. "Tenho 34 anos de idade, para mim isso não está mais normal. Não sei quantos anos ainda vou ter de auge. Estou considerando que estou no meu auge. Parei de amamentar e meus hormônios estão ótimos agora. Estou louca para transar", assumiu a mãe de Benjamin, de 1 ano e 2 meses ao podcast 'Prazer, Renata'.