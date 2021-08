Caroline Proner e Chico Buarque - Reprodução de Internet

Caroline Proner e Chico BuarqueReprodução de Internet

Publicado 24/08/2021 05:56

Chico Buarque, de 77 anos, se prepara para subir ao altar. O cantor vai casar em breve com a advogada Caroline Proner, de 47 anos, com quem está namorando há cerca de quatro anos.

O casal entrou com um pedido para oficializar a união em um cartório em Petrópolis na última semana, que foi publicado pelo Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro junto com a informação de que todos os documentos necessários para a união já foram apresentados.

O cantor foi casado por 33 anos com a atriz Marieta Severo, com quem teve três filhas, Silvia, Helena e Luísa. As informações são da Quem.