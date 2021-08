Nanah Damasceno previu separação de Pyong Lee e Sammy durante o 'Ilha Record' - Reprodução

Nanah Damasceno previu separação de Pyong Lee e Sammy durante o 'Ilha Record'Reprodução

Publicado 21/08/2021 09:58

Rio - A separação de Pyong e Sammy Lee após a divulgação de imagens suspeitas do "Ilha Record" não supreendeu alguns participantes do reality show. No episódio exibido nesta sexta-feira (20), Nanah Damasceno previu o que aconteceria ao notar a aproximação entre o hipnólogo e Antonela Avellaneda.

fotogaleria

Publicidade

"Cara, a Antonela, para mim, hoje eu não sei mais quem ela é. Tenho uma dúvida dentro de mim se ela é uma pessoa totalmente falsa" começou Nanah em conversa com Lucas Selfie, que concordou: "Sim, ela é! Só que ela é má, ruim mesmo, pessoa ruim".

"Vou te falar uma coisa, ela vai fod** com o casamento do menino, ela vai fod** com o casamento dele", declarou a cantora. Como previsto, Sammy Lee anunciou o fim do casamento com Pyong há um mês, após serem divulgadas imagens do reality que sugeriam uma suposta traição do ex-'BBB20' com Antonela.

Publicidade