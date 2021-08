Banda Joá - Divulgação

A banda Joá lança nesta terça-feira (24) o primeiro álbum de estúdio, que leva o nome do grupo. O trio formado por Rian Menezes, André Caetano e Paulo Z Dorn mistura gêneros como reggae, bossa nova e surf music em um só estilo. Recentemente, eles gravaram alguns vídeos na versão acústica voz e violão de músicas desse trabalho no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio. " Gravamos nossas composições 'Rootsrio', 'Groove Tropical' e 'Mãe Natureza e Barro' porque tinham a ver com clima do lugar. Tudo ficou incrível", disse Rian. A banda foi criada no ano de 2021 e tem como produtor executivo, Jacob George, e produtor musical, Juan Cardoni.