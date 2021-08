Viviane Araújo e Rodrigo - Reprodução

23/08/2021

Viviane Araújo usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para falar da sua saída da final do 'Super Dança dos Famosos'. Eliminada na sexta-feira (20) por Dandara Mariana, mas só ontem o programa foi ao ar, a atriz só agradeceu. "Quando a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a sensação é de alma lavada! Por isso eu gritei, vibrei, pulei ao terminar a Salsa, não foi parceiro @rodrigoclubelatino ?! E à você. Rodrigo, toda minha gratidão, pois você acreditou em mim e fez com que eu chegasse até aqui! Saímos vitoriosos sim, porque q dançamos ontem com a nossa alma e com todo amor que sentimos pela dança!", começou Viviane.

Ela também fez questão de agradecer os fãs, o marido, a família e os amigos: "Vocês são meu alicerce!

Quero expressar aqui também o meu agradecimento a todos os jurados por todas as palavras ditas, em todas minhas apresentações! Vocês me ajudaram muito na minha evolução dentro do quadro, pq cada palavra q eu ouvia, era um aprendizado pra mim! Fora a emoção de ouvir tanta coisa bonita de vocês a meu respeito! Haja coração! Gratidão. Deixo aqui também o meu agradecimento a toda a equipe do programa que sempre nos tratou com todo carinho e respeito! E viva a arte", finalizou.





