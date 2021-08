MC Mirella e Neymar - Reprodução/Montagem

MC Mirella e NeymarReprodução/Montagem

Publicado 23/08/2021 16:42

MC Mirella fez uma revelação, que causou o maior rebuliço nas redes sociais. A cantora revelou que ficou com Neymar e, inclusive, chegou a ir em uma de suas festas. “Então, já que o Neymar já falou…Era um segredo, né? Ele falou primeiro do que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou”, contou ela, que disparou em seguida: “Neymar é pegador, né?”.

Em entrevista ao Podcast da também ex-Fazenda, Gabi Prado, sobre o que achou do beijo com o jogador, Mirella deu a entender que era bom: “Eu acho que você vai curtir”, disparou ela, que deixou claro que a amiga tem passe livre para ficar com o atleta: “Pode ir na fé”, brincou a cantora que chegou a trocar mensagens no Instagram com o atacantes do Paris Saint-Germain depois da 'ficada', mas o 'lance' não avançou..