Diogo nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Diogo nogueira e Paolla Oliveira Reprodução do Instagram

Publicado 23/08/2021 09:05 | Atualizado 23/08/2021 09:37

Paolla Oliveira, que está sempre deixando a galera de queixo caído com suas apresentações no programa 'Super Dança dos Famosos', comandado por Tiago Leifert, foi vista prestigiando o som de Diogo Nogueira, num cenário paradisíaco, neste domingo (22).

Nas imagens que estão circulando na web, a atriz, que assumiu o romance com o sambista há pouco tempo, aparece brincando com a câmera, conversando com amigos e cantando os versos de 'Pé na Areia', um dos clássicos do repertório de seu 'furacão'.