Carol Portaluppi - Reprodução

Carol PortaluppiReprodução

Publicado 23/08/2021 05:00

Se tem um lugar que Carol Portaluppi gosta mais do que um estádio de futebol para torcer pelo pai, decididamente, é a praia. A maior prova disso está em suas postagens nas redes sociais: em 80% das fotos, a publicitária aparece de biquíni em frente ao mar. Claro que a filha do técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, tem corpo e beleza para usar e abusar de todos os modelos disponíveis na moda praia, mas volta e meia alguns haters e torcedores dos times rivais do ex-atacante questionam em que ela trabalha e esta colunista também ficou curiosa. Um passarinho verde contou que Carolina já foi sondada uma vez para entrar no 'BBB'.