Publicado 23/08/2021 05:00

O síndico de um edifício comercial localizado no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, moveu uma ação de execução contra a cantora Claudia Leitte. O objetivo era receber um crédito de R$ 33.695,56, referentes às taxas de condomínio devidas pela artista.



De acordo com os documentos do processo, a jurada do 'The Voice +' seria responsável por quatro salas no edifício comercial, onde a taxa mensal de condomínio gira em torno de R$ 500. Os valores são referentes aos meses de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 - débitos das quatro salas. Consta na ação que o valor em aberto é de R$ 33.695,56.



No dia 23 de julho, a Justiça da Bahia aceitou um pedido das partes, de celebração de acordo para parcelamento do débito e retirar o apontamento da ação de execução em nome da artista que, segundo seu advogado, já estaria causando prejuízos a Leitte, visto que a cantora estaria enfrentando dificuldades para obter crédito junto às instituições financeiras.



A cantora antecipou R$ 5 mil, e pagará 16 parcelas que vão de R$ 2,2 mil até R$ 3,936 a depender do mês. A última parcela vence somente no dia 20 de setembro de 2022 - esta última no valor de R$ 2.033,32. Com o parcelamento, o valor da dívida passou a ser R$ 53.921,91, incluindo honorários advocatícios. A sentença que homologou a transação é assinada pelo juiz Carlos C. R. de Cerqueira Jr., da 6ª Vara Cível de Salvador, na Bahia.