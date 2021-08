Juliette Freire e Fernanda Gentil - Reprodução

Juliette Freire e Fernanda GentilReprodução

Publicado 23/08/2021 05:00

Juliette Freire gravou na semana passada uma entrevista para o 'Se Joga'. A conversa com Fernanda Gentil ainda não foi ao ar e está no roteiro de edição da próxima atração. A advogada paraibana abriu o jogo e contou como é viver da fama repentina depois de ter conquistado o prêmio de R$ 1,5 milhão do 'BBB 21'. Falou também da amizade com Anitta e como foi andar de jatinho da cantora para todos os lados. Juliette ainda revelou estar morando em uma mansão na Barra da Tijuca com a família e todos da sua equipe de produção. Uma entrevista bem fofa. Vamos aguardar.