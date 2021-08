Guilherme Gonzalez - Reprodução

Guilherme GonzalezReprodução

Publicado 22/08/2021 19:24

O ator Guilherme Gonzalez contou uma triste experiência que teve ao participar do 'Criança Esperança' neste domingo (22). Ele que já trabalhou em várias novelas da Globo como 'Morde & Assopra', 'Sangue Bom', 'Alto Astral', 'Império', 'Velho Chico', 'Segundo Sol', entre outras tramas, revelou que fez parte do mesão da atração e teve o telefone desligado na cara ao descobrirem a sua identidade. "Se você não é Cauã Reymond, eles desligam na sua cara. Não adianta fazer coração com as mãos", começou Guilherme.

O ator 'lamentou' ter sido escalado no mesmo horário do galã e as pessoas só queriam falar com o protagonista da próxima novela das 21h. "Eu fingia que falava com alguém enquanto o câmera me filmava e ainda tinha um produtor que mandava eu rir", completou com bom humor.