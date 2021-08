Rapper Rod 3030 se prepara para lançamento de novo álbum | Fábia Oliveira | O Dia

Rod 3030 - Divulgação

Publicado 22/08/2021 17:02

O rapper Rod 3030 tem mergulhado cada vez mais nas raízes do gênero que lhe abriu portas. Em setembro, ele lança o seu álbum 'Coisas que realmente importam' com uma pegada mais biográfica. Mas, antes do trabalho completo chegar às plataformas, ele solta a segunda faixa, chamada “Tô Voando”, em parceria com o rapper norte-americano The Game.

Com mais de 10 anos de carreira, Rod está em uma nova fase. O artista veterano se prepara para lançar a sua terceira mixtape solo, resgatando as sonoridades dos anos 2000 que despertou a sua paixão pelo rap. Em julho, ele lançou a música “Quem Eu Sou”, em que recriou, no clipe, takes de vídeos icônicos de sua adolescência – como “Beautiful”, do Snoop Dogg, e “Superman”, do Eminem. A capa do single também foi uma referência ao álbum “The Documentary” do rapper The Game. A homenagem cruzou o Atlântico e foi tão bem recebida pelo norte americano que ele topou gravar uma parceria com o brasileiro.