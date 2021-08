Zé Ramalho e Sérgio Reis - Reprodução/Montagem

Depois de Maria Rita, Guilherme Arantes e Guarabyra, mais um cantor anunciou que não irá participar das gravações do novo disco de Sérgio Reis nos próximos meses: Zé Ramalho. O cantor não só declinou o convite como desautorizou o sertanejo utilizar a canção 'Admirável Gado Novo', como um de seus trabalhos.

De acordo com a coluna do Ancelmo Gois, Zé Ramalho enviou uma nota pedindo que a música não seja mais veiculada de forma alguma na voz de Sérgio Reis. O fim das parcerias tem relação com as posições políticas do sertanejo. Nas últimas semanas, o cantor gravou vídeos convocando atos contra o STF e o regime democrático e ainda virou alvo de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para investigar as ameaças recentes contra as instituições democráticas do país.



Veja a nota de Zé Ramalho na íntegra:



Embora o artista Zé Ramalho tenha participado como convidado na gravação da canção “Admirável gado novo”, no disco do cantor Sérgio Reis em maio de 2019, agora em 2021 a gravação perdeu o sentido e tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra.



Solicitamos ao escritório do cantor Sérgio Reis que não utilize o fonograma de forma alguma. Pedimos ainda que se abstenha de usar por meios radiofônicos, eletrônicos ou qualquer outro, para que esta faixa não seja veiculada de forma alguma. O artista declara que é tudo que tem a dizer sobre esse assunto e não mais se pronunciará.