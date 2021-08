Ana Cañas - Reprodução

Ana Cañas Reprodução

Publicado 21/08/2021 17:59

Impossibilitada de fazer shows no isolamento social, Ana Canãs abriu o jogo sobre as dificuldades financeiras e, ao contrário de muitos artistas, a cantora assumiu que vive agora uma nova realidade. "Tem sido muito difícil para todos nós da classe artística, financeira e emocionalmente. Passei muito perrengue, reajustei meu aluguel 50% mais barato, deixei de comprar coisas que usualmente precisava e também perdi o plano de saúde por não consegui arcar", admite Ana, que está lançando separadamente músicas do seu novo álbum, 'Ana Cañas canta Belchior'.

Ana conta ainda em entrevista a revista 'Quem', que torce pelo avanço da vacinação da Covid-19 e, consequentemente, a volta aos palcos. Por enquanto, ela tem dois shows já marcados. "Temos show marcado no final de setembro no Bourbon Street e, em novembro, no Blue Note - as duas em São Paulo, mas por enquanto são só esses. Seguimos aguardando por esse grande momento, onde poderemos voltar aos palcos e reencontrar o público", finaliza.