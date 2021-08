Luisa Sonza e Vitão - Reprodução

Luisa Sonza e VitãoReprodução

Publicado 21/08/2021 13:44

Luísa Sonza se pronunciou novamente sobre o término com Vitão. Durante a madrugada deste sábado (21), a cantora revelou que amor continua. "Eu o amo demais. Independentemente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e vou amar e protegê-lo sempre. Sabiam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar e nem abalar", escreveu em um comentário sobre o fim em post do site de Hugo Gloss. O anúncio do fim do namoro aconteceu no dia anterior e a cantora assumiu que não queria o término, mas que os dois não aguentaram a pressão e os ataques que os dois sofreram desde que assumiram o romance.