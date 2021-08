Ticiana Villas Boas - Divulgação/Ricardo Cardoso

Depois de seis anos afastada do 'Jornal da Band', Ticiana Villas Boas estará na bancada do telejornal na noite deste sábado (21) quando também estreia seu novo programa na mesma emissora. A apresentadora e jornalista será homenageada do telejornal e também dará o boa noite final do produção que antecede o seu 'Duelo de Mães'.



Ticiana foi âncora do jornalístico por sete anos ao lado do apresentador Ricardo Boechat, que morreu em fevereiro de 2019. Os dois estiverem à frente de grandes coberturas e acontecimentos do Brasil e do mundo.



'O Duelo de Mães' é um formato totalmente nacional criado pela apresentadora e vem na contra mão das atrações já existentes na televisão brasileira. Fabiano Menotti e a dupla João Neto e Frederico são os convidados do programa de estreia.