Paolla Oliveira - Reprodução

Publicado 21/08/2021 17:36

Um dia depois de anunciar a música, que ganhou do namorado, Diogo Nogueira, Paolla Oliveira abriu o jogo sobre o presente especial. Em participação no programa 'Se Joga' deste sábado (21), a atriz disse que 'se jogou' no relacionamento com o cantor. "Estou demais, né? Ganhei música e não me aguentei... Me joguei! É um furacão doce. Um tornado de alegria", completou Paolla.