Maiara - Reprodução

Maiara Reprodução

Publicado 21/08/2021 14:02

Maiara compartilhou um vídeo neste sábado (21), que causou alvoroço entre seus seguidores. A cantora fez um clique usando somente uma toalha amarrada no corpo e deu uma piscadinha. "Boa tarde", escreveu a sertaneja, garantindo um ótimo fim de semana para os fãs apaixonados. Não demorou muito para que os fãs elogiassem a sertaneja e também alfinetassem Fernando levantando ainda mais as suspeitas de que o namoro, mais uma vez, subiu no telhado: "Fernando, olha o que você está perdendo, meu filho!", escreveu uma internauta. "Vai ser feliz, gata!", comentou outra fã e terceira completou: "Linda! Você merece o mundo". Vale lembrar que Fernando está em um turnê com Sorocaba pelos Estados Unidos e foi visto em uma balada em Miami na sexta-feira (20).