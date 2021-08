Marília Mendonça - Reprodução

Marília MendonçaReprodução

Publicado 21/08/2021 18:32

Marília Mendonça está passando alguns dias em Tulum, cerca de 130 km de Cancún, no México, com o namorado, Murilo Huff. Hospedada em um dos badalados hotéis da região, a cantora arrancou suspiros de fãs neste sábado (21) ao posar cheia de estilo usando blusa amarrada na cintura e um shortinho branco. "Tenho pensado muito nos boletos que me esperam no Brasil. Meus credores, posso pagar com pesos?", brincou a cantora na legenda em espanhol. Só para lembrar que a diária do hotel dependendo do tamanho da acomodação varia de R$ 1.835 até R$ 27.281.