Boninho - Reprodução

BoninhoReprodução

Publicado 21/08/2021 19:15

Boninho usou as redes sociais para fazer um desabafo contra as Casas Bahia, neste sábado (21). O diretor da Globo decidiu expor a empresa, que é patrocinadora da emissora, nas redes sociais por cobranças indevidas. "Alguém já teve o nome e o telefone linkado a uma compra indevida? Pois é, as Casas Bahia acham que eu sou a Emília ou a Emília deu meu telefone, sei lá. Já liguei, tem três meses que eu reclamo que eu não sou a Emília, já fui no 0800, já liguei, fui no site e nada”, queixou-se em vídeo. “Casas Bahia, eu não sou a Emília. Nem cara de Emília eu tenho!”, disse o diretor artístico.