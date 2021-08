Bruna Marquezine - Reprodução

Publicado 21/08/2021 19:06

Bruna Marquezine está cada vez mais poderosa. A atriz, que continua faturando horrores com ensaios fotográficos para marcas de grife, compartilhou alguns cliques de um novo trabalho neste final de semana. "Trabalho bom", disse ela em um storie publicado no Instagram, dizendo que estava em uma praia paradisíaca, sem revelar onde, mas que voltaria ao Rio neste domingo (22). "Cada mergulho é um flash e tenho que aproveitar para usar esses looks da nova coleção", contou.

Bruna ainda avisou que volta a gravar a série 'Maldivas' já na segunda. Longe da televisão desde 2018, quando atuou na novela 'Deus Salve o Rei', a atriz está no elenco da produção da Netflix com Manu Gavassi, Sheron Menezes, Carol Castro e Ricky Tavares, apontado como seu novo affair. Logo depois de publicar os stories dos bastidores, Marquezine ganhou elogios dos fãs pelos cliques sensualíssimos.