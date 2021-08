Renato Goes e Thaila Ayala - Reprodução

Renato Goes e Thaila AyalaReprodução

Publicado 22/08/2021 11:40 | Atualizado 22/08/2021 11:43

Thaila Ayala acabou com a polêmica sobre o nascimento do seu primeiro filho. A atriz, que está no México fazendo quarentena para entrar nos Estados Unidos, negou que pretenda ter o filho em solo americano. "Pelo amor de Deus, gente, é claro que não. O meu filho vai nascer no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Queria que nascesse no Recife, que é a terra de Renato (Goes), mas vai ser no Rio mesmo", contou a atriz para seus seguidores no seu Instagram.

Ela falou, ainda, que já planeja o parto para o final do ano. "Quero muito que seja normal e humanizado. Mas, quero estar no hospital, não em casa. Eu sei que o humanizado tem os seus limites no hospital", contou Thaila aos cinco meses de gravidez.